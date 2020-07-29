خطط الاتحاد للطيران لاستئناف رحلاتها الشهر المقبل

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قالت نائب الرئيس لشئون العلامة التجارية والشراكات والتسويق في الاتحاد للطيران امينة طاهر ان الاتحاد تعتزم تشغيل رحلات الى 61 وجهة حول العالم خلال شهر اغسطس المقبل 1انطلاقا من أبوظبي تزامنا مع رفع قيود السفر من السلطات التنظيمية في الامارات والدول الاخرى موضحة ان هذا العدد يمثل 50% من الطاقة الاستيعابية السابقة للشبكة سابقا قبل ازمة كوفيد -19.

واوضحت طاهر في تصريحات لتليفزيون ابوظبي ان الاتحاد تقوم بتطبيق خطط محكمة لضمان اعلى معايير الصحة و السلامة في كل خطوة من رحلات ضيوفها بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والكوارث والا زمات ومطار ابو ظبي الدولي وغيرها وذلك عبر كاميرات الرصد الحراري والتعقيم والتنظيف العميق داخل الطائرة وتعديل خدمة الوجبات بِما يتوافق مع الظروف الراهنة.

وكشفت ان الاتحاد قامت خلال توقف الطيران في اشهر ابريل ومايو ويونيه بتنفيذ اكبر برنامج لصيانة الطائرات في تاريخها وشمل حوللى 100طائرة لضمان جاهزيتها فور استئناف السفر مجددا ولفتت الى ان الاتحاد قامت برحلات إنسانية خلال الفترة الماضية الى 66مدينة اكثر من 40 مدينة منها ليست ضمن شبكة الاتحاد وذلك بهدف جمع شمل العائلات وارسال المعدات والاجهزة الطبية للدول التي بحاجة ماسة اليها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news