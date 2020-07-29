انخفاض أسعار السكن والنقل وارتفاع الاغذية والملابس

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

قالت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اليوم أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة قد انخفض بنسبة 2.36% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2019 ليواصل التراجع للشهر الثامن عشر على التوالي.



واوضحت التنافسية والإحصاء في احصاءات حديثة أصدرتها اليوم أن الرقم القياسي العام قد انخفض إلى 107,2 نقاط في يونيو الماضي مقابل نحو 109,8 في يونيو 2019

وأوضحت البيانات ان اسعار 7 مجموعات أساسية للإنفاق قد تراجعت هي السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 2,9% وخدمات النقل بنسبة 11,1% والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3,4% وخدمات الصحة بنسبة 0.14% كما انخفضت اسعار الترويح والثقافة بنسبة .18,7% والمطاعم والفنادق بنسبة 2,2% والاتصالات بنسبة 0,2% بينما ارتفعت 5مجموعات رئيسية للإنفاق هي مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5,7% والتبغ بنسبة6,7% والملابس والأحذيةبنسبة 10.7% والتعليم 1.01% والسلع والخدمات المتنوعة

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