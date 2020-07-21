مركز جديد لدعم الشركات الناشئة في «السياحة والطيران»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت كل من «مجموعة الإمارات» ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» وشركتا «أكسنتشر» و«مايكروسوفت» عن إطلاق «مركز انطلاق» بهدف تعزيز مكانة دبي الرائدة في الابتكار واحتضان روّاد الأعمال والشركات الناشئة التي تمتلك أفكاراً خلاقة في قطاعات السياحة والسفر والطيران، وتطمح إلى تطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع، علماً بأن المركز هو نتاج برامج سابقة هي: «حاضنة انطلاق» و«مختبر انطلاق» و«فيوتشريزم»، التي تم دمجها تحت اسم وعلامة واحدة لدعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل والتدريب والأدوات والموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات في تلك القطاعات.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يتكون برنامج «مركز انطلاق» Intelak hub من قادة في قطاعات السياحة والسفر والخدمات الاستشارية وأنظمة المعلومات، والذين يعملون كشركاء رئيسين له، هم: «مجموعة الإمارات» التي تمتلك سجلاً حافلاً في قطاع الطيران من خلال شركة طيران الإمارات، وكذلك خدمات السفر عبر «دناتا»، فيما تمثل «دبي للسياحة» حكومة دبي بخبرتها الواسعة في التسويق لدبي كوجهة رائدة على مستوى العالم، وكذلك «أكسنتشر» الشركة الرائدة في تعزيز منظومة الشركات الناشئة، و«مايكروسوفت» ذات الخبرة الواسعة في رعاية ودعم الشركات الناشئة.

وبذلك يصبح «انطلاق» المنصة الوحيدة في دبي المخصصة لإيجاد الحلول المبتكرة لقطاعي الطيران والسياحة.

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