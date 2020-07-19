«دناتا»: التعامل مع 67 ألف طن مستلزمات طبية خلال 4 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت «دناتا»، أحد أكبر مزوّدي الخدمات الجوية في العالم، تقديم خدمات موثوقة وآمنة، بأنها تواصل القيام بأدوار جديدة لدعم عملائها من شركات الخطوط الجوية والمجتمعات المحلية، في ظل التحديات الناجمة عن «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن فرق «دناتا» تعاملت مع أكثر من 67 ألف طن من معدات الوقاية الشخصية، والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الصيدلانية الضرورية، على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أنها تستخدم في جميع محطات الشحن، البالغ عددها 46 محطة، أحدث التقنيات، وأفضل الممارسات والمستودعات المعتمدة للتعامل مع شحنات الأدوية واللقاحات وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال رئيس «دناتا» وخدمات مجموعة الإمارات، غاري تشابمان: «أحدثت جائحة (كوفيد-19) اضطرابات غير مسبوقة في صناعة السفر والطيران العالمية. ونحن نواجه، مثل عملائنا ومنافسينا، تحديات كبرى ونعمل لإعادة ترتيب أعمالنا وعملياتنا. وينبغي علينا، على الرغم من عدم اتضاح التطوّرات وبيئة العمل الاستثنائية، التركيز على مواصلة الوفاء بالوعود التي قطعناها، وتوفير قيمة لعملائنا والمجتمعات التي نخدمها».

وأضاف: «واصلنا على مدى الأشهر القليلة الماضية تكييف عملياتنا مع الأوضاع الجديدة، وعزّزنا خدماتنا الحالية، وأطلقنا خدمات جديدة لتلبية الطلب المتغيّر. وقد استطعنا تحقيق كل ذلك بفضل فريق زملائنا في مختلف الأقسام، الحريصين على الوفاء بوعد (دناتا) تقديم خدمات عالية الجودة وآمنة لعملائنا وزبائنهم». وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أعداد الرحلات على مستوى العالم، واصلت فرق المناولة الأرضية وخدمات والركاب في «دناتا» مساعدة شركائها من الناقلات الجوية على إنجاز المهام الخاصة في جميع أنحاء العالم. وساعد موظفو الشركة آلاف العائلات على لمّ الشمل، من خلال خدمة أكثر من 2600 رحلة إجلاء بين مارس ويوليو.

وأطلقت «دناتا»، إضافة إلى ذلك، منتجات وخدمات جديدة مبتكرة، عبر عملياتها العالمية لمساعدة شركات الطيران والركاب على تقبّل الأوضاع الجديدة. فقد أضافت خدمة الفحص الحراري وتطهير الأمتعة، وحتى خدمة اختبار «كوفيد-19» المنزلية، في مختلف مواقع عملياتها حول العالم.

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