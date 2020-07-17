13.6 مليار درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 13.6 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 455 مبايعة بقيمة 933.73 مليون درهم، منها 124 مبايعة لأراضٍ بقيمة 518.68 مليون درهم، و331 مبايعة لشقق وفلل بـ415.04 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 12.11 مليار درهم، في حين شهدت الهبات تسجيل 80 هبة بقيمة 570.29 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ36 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، بينما تصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بـ53 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بـ14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

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