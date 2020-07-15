«طيران الإمارات» تستأنف الرحلات إلى 7 وجهات جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، أنها استأنفت خدمات الركاب المنتظمة إلى سبع مدن أخرى جديدة، هي: أثينا، برشلونة، جنيف، غلاسكو، لارنكا، ميونيخ، وروما، مشيرة إلى أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى كل من: المالديف وواشنطن العاصمة (16 يوليو)، وبروكسل (17 يوليو).

كما أعلنت الناقلة أنها ستعيد تشغيل طائرتها العملاقة «A380»، لخدمة رحلتها اليومية إلى أمستردام، اعتباراً من أول أغسطس المقبل، فضلاً عن تشغل رحلة يومية ثانية بالطائرة ذاتها إلى «لندن هيثرو».

يأتي هذا الإعلان في أعقاب عودة طائرات «A380» إلى الأجواء، أمس، لخدمة رحلات الركاب للمرة الأولى، منذ مارس الماضي.

وأوضحت الناقلة، في بيان، أن أولى تلك الطائرات أقلعت من مطار دبي الدولي لخدمة الرحلة «ئي كيه 001» إلى مطار «لندن هيثرو»، في الساعة 7:45 صباحاً، تلتها الرحلة «ئي كيه 073» إلى مطار «باريس شارل ديغول» في الساعة 8:20 صباحاً.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» تخدم، حالياً، أكثر من 50 وجهة ضمن شبكة خطوطها، ما يتيح لعملائها من مختلف الدول السفر بين الأميركتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية بسهولة عبر دبي، أو التوقف فيها، حيث أعادت المدينة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وأصبح بإمكان عملاء «طيران الإمارات»، المسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، الاستمتاع بخدمة السيارة مع سائق والاسترخاء في الصالة الخاصة بمطار دبي الدولي، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد استئناف توفير هذه الخدمات المميزة. كما أعادت الناقلة فتح «كاونترات سكاي واردز» في مطار دبي، لخدمة أعضاء برنامجها لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين.

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