«ويجو»: 19% زيادة في الحجوزات إلى دبي خلال أسبوع

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، بأن الحجوزات عبر موقعها إلى دبي زادت بنسبة 19% منذ إعلان استعداد الإمارة لاستقبال السياح في السابع من يوليو الجاري، مشيرة إلى ارتقاع عمليات البحث عن دبي من مختلف الأسواق العالمية.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم»، أن العديد من المرافق السياحية في دبي يقدم عروضاً وباقات ترويجية مميزة لاستقطاب الزوار، لافتة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها شركات الطيران بشأن تغيير مواعيد السفر وإعادة إصدار التذاكر دون رسوم، تسهل على المسافرين الحجوزات.

وجهة محببة

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إن «دبي مدينة الأحلام ووجهة السفر المحببة عالمياً، حيث تستقبل السياح الدوليين معتمدة العديد من البروتوكولات والإجراءات الوقائية الصارمة في جميع أنحائها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمضي في مواجهة جائحة (كورونا)».

وأضاف أنه «منذ إصدار قرار تخفيف القيود والإعلان عن العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، سارعت المرافق السياحية في دبي إلى فتح أبوابها أمام المواطنين والسكان، بما في ذلك الشواطئ العامة والفنادق ومراكز التسوق والمطاعم وأحواض السباحة وملاعب الغولف، كما استؤنفت الأنشطة الشعبية مثل الرياضات المائية والتخييم».

السياحة الداخلية

وأوضح حميدان، أن «معدلات السياحة الداخلية لاتزال تشهد إقبالاً كبيراً في الإمارات، حيث شهدت (ويجو) زيادة بنسبة 60% في عمليات البحث عن الإقامات الفندقية في الدولة، فضلاً عن زيادة بنسبة 45% في البحث عن المنتجعات في الإمارات».

وأشار إلى أن السيّاح القادمين من حول العالم إلى دبي على موعد مع عطلات مميزة، لاسيما أن العديد من المرافق السياحية تقدم العروض والباقات الترويجية لاستقطاب الزوار من دون أن يكون ذلك على حساب النظافة والسلامة العامة، بل على العكس وضعت إجراءات احترازية كثيرة ومتنوعة تهدف في المحصلة إلى إبقاء دبي حلم المسافر الدائم.

زيادة ملحوظة

وبين حميدان أنه مع التسهيلات التي تقدمها دبي للتأشيرات ومساعدة المقيمين في الخارج للعودة إلى الدولة، فإن عمليات البحث من الخارج الى دبي عبر موقع «ويجو» ازدادت بشكل ملحوظ منذ الشهر الماضي لتصل إلى 610 آلاف عملية بحث بين الأول من يونيو الماضي حتى 12 يوليو الجاري، موضحاً أن الهند تتصدر قائمة البحث بنسبة 15%، تليها مصر بنسبة 12%، ثم المغرب والكويت بنسبة 9%، والأردن بنسبة 3%، متوقعاً أن تبرز وجهات جديدة في الأسابيع المقبلة مع استئناف الطيران إلى المزيد من الدول.

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها شركات الطيران بشأن تغيير مواعيد السفر وإعادة إصدار التذاكر دون رسوم تسهل على المسافرين عملية الحجز وتسهم في تقليل مخاوف المسافرين إذا ما قرروا تغيير خطط سفرهم نتيجة لأي تطورات تتعلق بفيروس «كوفيد-19».

ولفت إلى أنه مع إعلان جميع شركات الطيران استئناف رحلاتها من وإلى دبي، وإضافة وجهات جديدة إلى جانب إعادة تصميم رحلات المسافرين المبنية على معايير عالية لتقليل خطر انتقال فيروس «كورونا»، ارتفعت الحجوزات عبر «ويجو» بنسبة 19% أي منذ إعلان استعداد دبي لاستقبال السياح في السابع من يوليو 2020.

مقومات

وأكد حميدان أن دبي تمتلك المقومات كافة ذات الصلة وتقدم معالم جذب سياحية وحسن الضيافة وأنشطة وفعاليات مميزة تضعها على الخارطة العالمية للسياحة، كما أن خطة الدولة للتعافي من آثار «كورونا»، مثال يقتدى به، إذ تحرك العجلة الاقتصادية وتعيد الحياة للقطاع السياحي، متوقعاً ارتفاع معدلات الإقبال تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

استقبال السياح

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أعلنت بدء استقبال السياح والزوّار عبر مطارات دبي، اعتباراً من السابع من يوليو الجاري، وذلك وفق اشتراطات محددة فصلتها اللجنة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين، سواء من المغادرين أو القادمين، وكذلك جميع العاملين في مطارات دبي، ولتأكيد تجنب تفشي وباء «كوفيد-19»، سواء في الداخل أو الخارج، فيما اتخذ مطار دبي الدولي جميع الإجراءات التشغيلية التي تسهم في انسيابية حركة المسافرين، مع ضمان سلامتهم وصحتهم.

سياحة الأعمال

توقع المدير العام لشركة «ويجو» مأمون حميدان، أن تتعافى سياحة الأعمال في دبي بشكل تدريجي وبشكل أسرع من السياحة الترفيهية، مشيراً إلى أنه مع فتح الدول أبوابها سيعود الإقبال على سياحة الأعمال.

وقال إن الرحلات الإقليمية والقصيرة ستكون الأبرز خلال الأشهر المقبلة على أن تعود إلى نسبة كبيرة مما كانت عليه أواخر العام الجاري.

610

آلاف عملية بحث عن دبي بين 1 يونيو و12 يوليو عبر «ويجو».

- معدلات السياحة الداخلية لاتزال تشهد إقبالاً كبيراً في الإمارات.

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