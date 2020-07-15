«العربية للطيران أبوظبي» تدشّن عملياتها التشغيلية برحلة إلى مصر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دشنت شركة «العربية للطيران أبوظبي»، أمس، عملياتها التشغيلية رسمياً بتسيير رحلتها الأولى إلى مدينة الإسكندرية في مصر، بينما ستقلع الرحلة الثانية من أبوظبي إلى مدينة سوهاج المصرية غداً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس، إن «من شأن هذا المشروع المشترك بين (الاتحاد للطيران) و(العربية للطيران) أن يوفر خياراً جديداً ومتميزاً للسفر الجوي للمواطنين والمقيمين في أبوظبي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «نتطلع قدماً لتوسيع شبكة وجهات (العربية للطيران أبوظبي) عند عودة المزيد من المطارات حول العالم إلى نشاطها، حيث يستطيع عملاؤنا الاستفادة من خيار جديد يوفر القيمة المضافة للسفر من وإلى أبوظبي».

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