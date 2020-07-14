«ماجد الفطيم» تعزز قدرات «كارفور» بافتتاح مركز للتسوق الإلكتروني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة ماجد الفطيم، العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، عن افتتاح أكبر مركز للتسوق الإلكتروني وتلبية الطلبات عبر الإنترنت لـ«كارفور»، في منطقة القرهود بإمارة دبي، وذلك لضمان تحضير وتوصيل أسرع وأكثر كفاءة لطلبات المتعاملين عبر الإنترنت.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن المركز الذي افتتح بحضور وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، يمتد على مساحة 5000 متر مربع، وتم بناؤه خلال خمسة أسابيع فقط استجابةً للإقبال على التسوق الإلكتروني إثر انتشار جائحة «كوفيد-19»، وسيتولى تنفيذ ما يصل إلى 3000 طلب يومياً، تزداد تدريجياً إلى 5000 طلب يومياً، كما سيعمل المركز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويضم نحو 250 موظفاً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، هاني ويس: «منذ بداية 2020 تطور قطاع التجزئة بشكل سريع بالتوازي مع تغير متطلبات المتعاملين، وكان لدينا بالفعل خطط طموحة لتطوير أعمالنا الخاصة بالتسوق الإلكتروني، ولكن في خضم انتشار هذه الجائحة وجدنا أنفسنا ننفذ ما خططنا للقيام به خلال 12 شهراً في 12 يوماً فقط».

وأضاف: «تطلب الأمر منا أن نتبنى المرونة بشكل أكبر في عملياتنا، وأن نتأقلم بسرعة لتحسين قدراتنا الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت، الأمر الذي أثمر عن إنشاء مركز تلبية الطلبات الجديد، والذي سيحقق قفزة نوعية في تنفيذ هذه المتطلبات الجديدة، وتقديم تجربة تسوق آمنة وسلسة وسريعة لعملائنا».

يذكر أن مركز القرهود هو عاشر وأكبر مراكز التسوق الإلكترونية التي افتتحتها «ماجد الفطيم» بعد الطلب على خدمات «كارفور» عبر الإنترنت أثناء انتشار «كوفيد-19».

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