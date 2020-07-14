«سيدات أعمال أبوظبي» يطلق جائزة أفضل فكرة مشروع مبتكر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أمس، الدورة الخامسة لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر 2020، في نسختها الإلكترونية.

وقالت رئيسة المجلس، مريم الرميثي، إن المجلس سيبدأ بتلقي طلبات الترشح للجائزة ابتداءً من 13 يوليو 2020 وحتى 15 سبتمبر 2020، وسيتم اعتماد النتائج النهائية في 14 أكتوبر 2020، والإعلان عنها في 28 أكتوبر 2020.

بدورها، أشارت المديرة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، الدكتورة شفيقة العامري، إلى أنه تم استحداث نظام إلكتروني خاص بالجائزة، تجري خلاله الإجراءات الخاصة بالجائزة.

وتتضمن شروط الجائزة: أن تكون المتقدمة أو المتقدمات من مواطنات دولة الإمارات، والتسجيل في الجائزة إلكترونياً، واستكمال الإجراءات المطلوبة، وأن تسلم الفكرة مكتوبة بصورة واضحة ومفصلة، وأن تكون الفكرة مبدعة أو مبتكرة، ولها جدوى وفائدة اقتصادية وقابلة للتطبيق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news