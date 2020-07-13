«الاتحاد للعطلات» تطلق عروض عطلات محلية خلال «الأضحى»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طرحت «شركة الاتحاد للعطلات» باقة من عروض عطلات السياحة الداخلية في دولة الإمارات خلال فترة عيد الأضحى.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأن أسعار العطلات المحلية تبدأ من 249 درهماً للإقامة ليلة واحدة في أبوظبي، و219 درهماً للإقامة ليلة واحدة في دبي، أما في رأس الخيمة فتبدأ الأسعار من 759 درهماً لليلة الواحدة.

وأضافت أنه أصبح بالإمكان الاختيار ضمن مجموعة فنادق ومنتجعات تحمل تصنيف ثلاث أو أربع أو خمس نجوم، مثل «منتجع التلال الصحراوي»، أو فندق «ريكسوس» في جزيرة السعديات، و«فندق سانت ريجينس أبوظبي».

وفي دبي، يمكن الاختيار بين شقق «سوفيتل» الفندقية أو الإقامة في فندق «بلازو فيرساتشي»، كما يوفر العرض عطلات في فندق «دبل تري باي هيلتون» في جزيرة المرجان برأس الخيمة، أو فندق «ريتز كارلتون الوادي».

وقال رئيس إدارة الوجهات وقطاع السياحة في «مجموعة الاتحاد للطيران»، حارب مبارك المهيري، إنه مع تخفيف القيود الإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة، فإن العديد من المقيمين يبحثون عن عطلات داخلية، لافتاً إلى أن الإمارت تتمتع بمقومات سياحية عالمية المستوى، وهي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية.

إلى ذلك، اطلقت «مجموعة الاتحاد للطيران»، برنامج «الوطني» المخصص للموردين الراغبين في توفير منتجاتهم وخدماتهم للناقلة.

ووفقاً للمجموعة، يوصى الموردون على مستوى سلسلة التوريد، بالانضمام إلى البرنامج، شريطة تلبية معايير التقديم المطلوبة، بما في ذلك إثبات دورهم النشط في تعزيز السوق بدولة الإمارات من خلال ممارسة نشاطهم داخل الدولة. وبعد التأكد من تلبية هذه المعايير، سيمنح الموردون شهادة اعتماد تسري لمدة عامين قابلة للتجديد للمدة نفسها.

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