الإمارات في المركز الثالث كأكثر الدول أماناً في العالم

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

حلت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في قائمة البلدان الأكثر أماناً خلال عام 2020 بعد أن سجلت 84.55 نقطة في المؤشر العام للأمان وتراجعاً في مؤشر مستويات الجريمة بمعدل 15.45 نقطة وفقاً لقاعدة البيانات العالمية Numbeo.

وفي تصنيف المدن حلت 3 مدن إماراتية "أبوظبي"، "دبي"، "الشارقة"، في المركز السبعة الأولى كأكثر المدن أماناً في العالم.

وتقدمت الإمارات في المؤشر العام للأمان بلدان عدة منها سويسرا وهونغ كونغ واليابان وفنلندا والدنمارك وهولندا وكوريا الجنوبية، فضلاً عن النرويج ولكسمبورغ ونيوزلندا وغيرها، فيما حلت فنزويلا وبابوا غينيا الجديدة وجنوب إفريقيا وأفغانستان في المركز الـ4 الأولى كأخطر البلدان في العالم.

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