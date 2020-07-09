5.8 مليارات درهم تسهيلات مقدمة للمؤسسات غير الربحية خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة التسهيلات المالية، التي حصلت عليها المؤسسات غير الربحية وقطاع الخدمات في دولة الإمارات، نحو 5.8 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 4%، مقارنة بنهاية العام الماضي، وذلك وفقاً للإحصاءات التي يصدرها المصرف المركزي.

وأسهم ارتفاع وتيرة الدعم المالي للمؤسسات غير الربحية وقطاع الخدمات في الدولة، في بلوغ إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة لهذه الفئة من المؤسسات إلى نحو 149 مليار درهم، مع نهاية مارس من العام الجاري، مقارنة بـ143.2 مليار درهم في ديسمبر 2019.

وتشكل التسهيلات، التي حصلت عليها المؤسسات غير الربحية، نحو 9.3% من إجمالي التسهيلات التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع الأنشطة في دولة الإمارات، التي بلغ قيمتها 1.595 تريليون درهم.

وتعرف المؤسسات غير الربحية بأنها المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع دون أن تكون الربحية هدفها الرئيس، بل خدمة شرائح واسعة من المجتمع.

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