دبي تستضيف ملتقى افتراضياً لدعم الصادرات الإماراتية 21 يوليو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات عن استضافة منتدى دولي افتراضي للترويج للصادرات الإماراتية، في 21 يوليو الجاري، وذلك بالشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، وشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، حيث سيجمع المنتدى الشركات الإماراتية في دبي مع المستوردين من جميع أنحاء العالم.

وجاء الإعلان عن المنتدى على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للصادرات، الذراع الحكومية لتمويل الصادرات الإماراتية، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي المختصة بتطوير وتعزيز نمو اقتصاد دبي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، أكدت المذكرة التي وقعها كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ساعد العوضي، ومدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، سعيد الظاهري، على تعزيز آفاق التعاون المشترك، وتوحيد الجهود لدعم الصادرات الوطنية.

وبموجب المذكرة، ستعمل «دبي لتنمية الصادرات» مع «أدكس» على دعم المصدرين، بحيث يتم تنويع أسواق التصدير أمام الشركات المحلية، من خلال تعريف هذه الشركات بالتسهيلات التي تقدمها المؤسسة، وبحزمة المنتجات والخدمات التمويلية والائتمانية التي يقدمها «أبوظبي للصادرات»، لمساعدة الشركات الإماراتية في دبي على دخول الأسواق العالمية.

وقال العوضي: «نعمل على الاستفادة من الموارد المتاحة لدعم قطاع التصدير الوطني، وضمان توفير شبكة واسعة من المشترين والمستوردين الخارجيين للشركات الوطنية المصدرة في دبي للحفاظ على استمرار نمو صادرتنا على نحو يحفز الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى البعيد».

من جانبه، قال الظاهري: «لطالما سعت الإمارات بكل قوة لتأسيس قاعدة من الحلول والخدمات التمويلية الاستراتيجية لدعم الشركات الوطنية، وتعزيز موقفهم في الأسواق العالمية، كما قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات، وتأسيس الهيئات المختصة لدعم وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وزيادة تنافسية المصدرين الوطنيين».

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