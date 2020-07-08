«دبي للسلع» يمدد فترة حزمة دعم الأعمال حتى نهاية أغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن توسيع نطاق حزمة دعم الأعمال، وتمديد فترتها حتى 31 أغسطس 2020.

وقال في بيان أمس، إن حزمة دعم الأعمال تأتي بهدف خفض كلفة ممارسة الأعمال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة الشركات الأعضاء بالمركز، في ضوء التحديات التي تفرضها جائحة «كوفيد-19»، إذ تشمل الحزمة مجموعة كاملة من التدابير والإجراءات المتعلقة بخفض التكاليف.

وتتضمن حزمة دعم الأعمال الجديدة، التي تنطبق على الشركات المُسجّلة حالياً في المركز: خصماً بنسبة 33% عند تجديد التراخيص لمدة ثلاث سنوات (أو عام إضافي مجاناً)، وخصماً بنسبة 25% عند تجديد التراخيص لمدة عامين (أو ستة أشهر إضافية مجاناً)، وخصماً بنسبة 20% عند تجديد التراخيص لمدة عام، إضافة إلى خصم بنسبة 30% عند إصدار ترخيص إضافي، وإعفاء بنسبة 100% من رسوم تغيير العنوان عند نقل مقر العمل إلى «مركز الأعمال»، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وإعفاء بنسبة 100% من رسوم تصريح مشاركة مساحة المكاتب، ومن غرامات التأخّر في تجديد التراخيص المنتهية، ومن غرامات التأخّر في تجديد عقود الإيجار المنتهية.

كما تتضمن الحزمة إعفاء بنسبة 50% من رسوم استرجاع الترخيص، إذا انتهت صلاحية ترخيص الشركة من قبل إحدى السلطات بسبب عدم التجديد، وخصماً بنسبة 50% على رسوم عدم الاستخدام، وإعفاء من بدل الإيجار لمدة شهرين لمستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين في مركز الأعمال، أو أقساطاً شهرية/‏‏‏ ربع سنوية دون خصم.

وكان «دبي للسلع المتعددة» أعلن عن شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتمكين حاملي بطاقات الشركات الأعضاء، الجديدة والحالية، من تحويل دفعاتهم إلى أقساط مرنة ودون فوائد.

• الحزمة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وتعزز مرونة الشركات.

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