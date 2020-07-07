"فلاي دبي": الشركة ستشغل رحلاتها المنتظمة إلى 66 وجهة خلال الصيف

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي"، غيث الغيث: "نحتفل اليوم باستئناف رحلاتنا، وعندما نعود بتفكيرنا الى الشهور الماضية، يجب أن ندرك أن هذا يمثل انجازا هاماً".

وأضاف الغيث بمناسبة استئناف الناقلة لرحلاتها المنتظمة: "هذه خطوة إيجابية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وصناعة الطيران، نحن متفائلون بمستقبل السفر ونتوقع أن نرى رحلاتنا المنتظمة تصل الى 66 وجهة خلال فصل الصيف".

وذكر "لا تزال قيود السفر قائمة حول شبكة فلاي دبي التي سنقوم بتعزيزها تدريجيًا. ومع ذلك، يجب أن نعترف بأن الطريقة التي نسافر بها قد تغيرت وأن مسافرينا يحتاجون إلى الاستعداد والجاهزية للسفر بهذه الطريقة الجديدة".

وأضاف "يسعدنا أن نرحب بأول زوارنا الدوليين الذين سيلاقون ترحيبًا حارًا في المدينة المعروفة بضيافتها".

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