شراكة تُتيح لـ «أملاك للتمويل» بيع عقاراتها وفق خطط سداد مرنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة أملاك للتمويل» العاملة في قطاع التمويل العقاري الإسلامي، عن دخولها في شراكة استراتيجية جديدة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتمكين المتعاملين من الاستثمار في العقارات الجاهزة التي تعرضها «أملاك للتمويل»، والاستفادة من خطط السداد المرنة التي توفرها لفترات تصل إلى ست سنوات.

وقال نائب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، جمعة بن حميدان، إن هذه الشراكة تأتي في إطار نهجنا الهادف إلى دعم جميع الأطراف في السوق العقارية، والمساعدة في توفير خيارات مرنة لضمان استقطاب المستثمرين العقاريين من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف: «كانت دبي ولاتزال حلم الكثيرين من الطامحين في العيش في مدينة الإبداع والتقدم والبنية التحتية المتطورة، ويمكن لرواد الأعمال التوجه لدبي للعيش وبدء أعمالهم، لاسيما أن المناخ الاستثماري العقاري جذاب جداً»، متوقعاً نجاح مساعي «أملاك للتمويل» بفضل الحزم والعروض التمويلية القادرة على توفيرها للمستثمرين.

بدوره، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل، عارف الهرمي البستكي: «إن العرض الجديد يتوافق مع الاتجاهات الحالية في السوق، كما يأتي في وقت مثالي يتطلع فيه المتعاملون إلى التخفيف من أعبائهم المالية»، معرباً عن ثقته التامة بأن التعاون سيعزز النشاط الاستثماري في دبي، وسيتيح للشركة المساهمة في دعم النمو المستقبلي للقطاع العقاري.

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