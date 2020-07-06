«الإمارات للشحن الجوي» تضيف 14 وجهة جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة طيران الإمارات، أن خدماتها المنتظمة ستغطي 100 وجهة عبر قارات العالم الست خلال يوليو الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن الوجهات الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة تشمل 14 وجهة، هي: الجزائر، تونس، أكرا، أثينا، فورت لودرديل، غلاسكو، لارنكا، لوس أنجلوس، المالديف، موسكو، بنوم بنه، روما، سانتياغو وسيالكوت.

وأكدت «الإمارات للشحن الجوي» أنها تواصل توسيع شبكتها لتلبية تنامي الأنشطة الاقتصادية واستمرار نمو الطلب على الشحن الجوي من مختلف الأسواق العالمية، مع عودة خدمات شركة «طيران الإمارات» التدريجية للركاب. وتساعد الناقلة، من خلال توفير رحلات يومية أو أسبوعية بين الأسواق الرئيسة للإنتاج والاستهلاك، على تسهيل حركة إمدادات السلع المطلوبة لمكافحة جائحة «كورونا»، إضافة إلى الآلات اللازمة للتصنيع وخدمة العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة عبر طرق التجارية العالمية.

وإضافة إلى رحلات الشحن المنتظمة، تشغّل «الإمارات للشحن الجوي» عدداً من الرحلات العارضة (تشارتر) كل أسبوع لنقل إمدادات الوقاية الشخصية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والمكائن الضخمة وقطع الغيار. وتوفر الشركة مجموعة مبتكرة من الخيارات للشركات والمصدرين، على متن أسطول حديث من طائرات الجسم العريض.

«الشركة» تشغل رحلات عارضة (تشارتر) كل أسبوع.

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