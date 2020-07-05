«دبي للسياحة» تستعرض مع 2000 مسؤول ترتيبات استقبال السيّاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، جلسة افتراضية مع شركائها لإطلاعهم على ترتيبات المدينة للترحيب بضيوفها من السيّاح اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وكذلك استراتيجيات العمل لمرحلة ما بعد جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، والرؤية الرامية إلى تعزيز الجهود المشتركة لتأكيد مكانة دبي، إحدى الوجهات الآمنة على مستوى العالم بما تطبقه من تدابير احترازية، وما تفرضه من احتياطات وقائية تضمن سلامة جميع سكانها وزوّارها.

وشارك في الجلسة 2000 من المسؤولين والمديرين التنفيذيين لأبرز الشركات العاملة في قطاعات مختلفة منها الطيران، والسياحة والسفر، والضيافة، فضلاً عن تجارة التجزئة والأنشطة الترفيهية وأهم وجهاتها في دبي.

استراتيجيات وخطط

واستعرض المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، الاستراتيجيات والخطط التي تستعد دبي من خلالها للترحيب بالسياح القادمين إليها من دول استأنفت نشاطها وفتحت مطاراتها. وقال إن الإجراءات الاحترازية كافة التي اتخذتها حكومة دبي تبعث على الثقة وتبث الطمأنينة في نفوس سكان وزوّار الإمارة التي تستعد للترحيب بالسياح ابتداء من السابع من يوليو الجاري، مؤكداً أن ذلك التاريخ سيكون نقطة تحوّل وانطلاق لاستعادة زخم قطاع السياحة، وخطوة أخرى نقطعها في الطريق الصحيح للوصول إلى مرحلة التعافي التام. وأضاف أن نهج العمل المرحلي والتنسيق المستمر بين مختلف الأطراف في بداية التعامل مع الأزمة، من العوامل المهمة التي أسهمت في هذا النجاح، وتحقيق التقدم المطلوب، فضلاً عن طمأنة الراغبين في السفر إلى دبي بأنها إحدى أكثر الوجهات أماناً في العالم.

إجراءات وقائية

وتم خلال الجلسة الافتراضية تسليط الضوء على الإجراءات الوقائية التي نفذتها دولة الإمارات، والتي عززت من مكانتها واحدة من أكثر الدول أماناً وسلامة، إذ تم تصنيفها في المرتبة الـثالثة على مستوى العالم في إجمالي فحوص «كورونا» لكل مليون من السكان، وكذلك الثالثة في استبيان تقييم الرضا حول مدى استجابة الحكومات للجائحة.

اهتمامات المسافرين

وأكدت «دبي للسياحة» أن قطاع السياحة في دبي يتطلع للمستقبل بتفاؤل، في ظل وجود بعض العوامل والمؤشرات الإيجابية بما في ذلك إعادة فتح الحدود تدريجياً، ورفع القيود المفروضة على السفر في عدد من الدول، إضافة إلى استئناف رحلات الركاب من قبل الناقلات الوطنية مثل «طيران الإمارات» التي ستسير رحلات إلى أكثر من 50 وجهة الشهر الجاري، وكذلك «فلاي دبي» التي استأنفت رحلاتها إلى وجهات عدة. ولفتت إلى أن محركات البحث على الإنترنت أظهرت أن دبي لاتزال في صدارة اهتمامات المسافرين، إذ تأتي ضمن قائمة أكثر خمس وجهات يتم البحث عنها على الإنترنت. كما تسعى المدينة إلى تعزيز مكانتها من خلال تخفيف المزيد من الدول من قيود السفر خلال أشهر الصيف.

وجهة مفضلة

وتطرقت «دبي للسياحة» إلى الفعاليات التي من شأنها المساهمة في تنشيط الأسواق وقطاع الضيافة خلال فصل الصيف، مثل «مفاجآت صيف دبي» التي ستنطلق فعالياتها في التاسع من يوليو الجاري. كما سلّطت الجلسة الافتراضية الضوء على حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها الحكومة على الصعيدين الاتحادي والمحلي لضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، إضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها لاستقبال السياح القادمين إلى دبي، فيما تم التأكيد على ضرورة إبراز الزوّار لشهادة فحص «كوفيد - 19» سلبية بناءً على اختبار PCR قاموا به قبل أربعة أيام من تاريخ السفر، أو الخضوع للفحص عند الوصول إلى دبي.

350 مؤثراً ينشرون قصصهم عن دبي

أشارت «دبي للسياحة» إلى دور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشر أكثر من 350 مؤثراً قصصهم عن دبي، والتي وصلت إلى جمهور كبير في 18 سوقاً من الأسواق المهمة بـ14 لغة مختلفة، نتج عنها أكثر من 21 مليون مشاركة وتفاعل عبر تلك المنصات.

حملات ترويجية

تم التطرّق خلال الجلسة إلى جهود «دبي للسياحة» وحملاتها التسويقية في الأسواق العالمية، ومن بين تلك الحملات: «#نلتقي_ قريباً»، و«#نراكم_قريباً»، فضلاً عن تعاون «دبي للسياحة» مع شركائها بهدف تعزيز الاهتمام بدبي، وجهة مفضلة، من خلال إطلاق مبادرات متنوّعة مثل مركز الواقع الافتراضي لاستكشاف دبي، الذي تم خلاله التعاون مع «شركة غوغل الأميركية» لتوفير الفرصة للمسافرين المحتملين لمشاهدة مقاطع فيديو في دبي بتقنية التجول الافتراضي 360 عبر هواتفهم الذكية.

دبي ضمن قائمة أكثر 5 وجهات يتم البحث عنها على الإنترنت.

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