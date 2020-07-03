دبي تعيد افتتاح المنشآت الترفيهية وتستثني الحضانات والحفلات

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

كشفت اقتصادية دبي عن بروتوكولا خاصا بمرحلة اعادة افتتاح الانشطة الاقتصادية في الإمارة، وأفاد البروتوكول باعادة افتتاح عدد من الأنشطة ابتداء من يوم السبت 4 يوليو 2020 مع وجوب تطبيق الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل المنشآت العاملة في كل نشاط،

وتتضمن الانشطة التني يشملها البرتوكول الانشطة الترفيهية والتي تشمل كلا من مرافق الترفيه التعليمي والمنشآت التي تقدم أنشطة ترفيهية متكاملة بالاضافة الى منشآت لعب المتاهات وغرف الهرب مثل Escape Rooms، بالاضافة الى المعارض الترفيهية والمنشآت التي تقدم خدمة مناطق اللعب والمغامرات الداخلية المخصصة للأطفال ومناطق الأطفال التي تحوي ألعاب قابلة للنفخ مثل النطاطات، كما تشمل منشآت الواقع الافتراضي، فيما تم استثناء الحفلات والتجمعات الاجتماعية ومنطقة ألعاب الاطفال والرضع من اعادة الافتتاح.



ونص البرتوكول على اعادة افتتاح خدمات المساج وخدمات المنتجع الصحي والمنتجع الصحي في مرافق الفندق و داخل مراكز التسوق و قائمة للمنتجعات الصحية والصالونات النسائية و دور الحلاقة خارج مراكز التسوق، وتم استثناء كل مما يلي من قرار اعادة الافتتاح : غرف و حمامات البخار, غرف الجليد غرف الاستنشاق, الجاكوزي ،الحمام الساخن, الحمام المغربي ،الحمام التركي.

وينص البروتوكول على اعادة افتتاح المخيمات الصيفية والربيعية وتشمل جميع المخيمات الصيفية التي تعمل في جميع المرافق بمافي ذلك مرا كز الأطفال والمدارس والفنادق والنوادي الرياضية والجمنازيوم والمكتبات ومراكز الفنون فيما تم استثناء الحضانات من اعادة افتتاح المخيمات.

كما شمل البرتوكول اعادة افتتاح الحدائق الترفيهية المغطاة على غرار عالم المغامرات آي أم جي مع استثناء الأنشطة التي تتطلب مقابلة وجًها لوجه والأنشطة والترفيه الحي والحفلات و الموا كب والتجمعات الإجتماعية.

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