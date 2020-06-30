«الأوراق المالية» تعدّل قرار طرح وإصدار الأوراق الإسلامية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أمس، اجتماعاً عن بُعد.

وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والقرارات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية بالدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وقرّر المجلس الموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (20/‏ر.م) لسنة 2018 بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية، بحيث يتم إجراء تعديل على المادة (3) البند «ثانياً» من النظام.

وألزم التعديل الجديد، المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق مالية إسلامية داخل الدولة بتزويد الهيئة ببيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة؛ وأي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة بينهما، وبيان أي فروقات في المعاملة الضريبية لإصدار الورقة المالية الإسلامية، وبيان أي تضارب بين معايير المحاسبة الدولية، والمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومعايير السوق المالية الإسلامية، في ما يتعلق بالمستندات المطلوبة.

كما تمت إضافة البند «ثالثاً» إلى المادة (3) من النظام، كبند جديد، ينص على التزام المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل الدولة أو خارجها، بمبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن معايير السوق المالية الإسلامية في ما يتعلق بالمستندات المطلوبة.

وأوضحت «الأوراق المالية» أن التعديل يهدف إلى تحقيق تطابق تشريعات الهيئة مع مبادئ منظمة «أيوسكو» المتعلقة بإصدار الأوراق المالية الإسلامية، وكذلك أخذاً في الاعتبار أن استيفاء الإصدارات الإسلامية للمتطلبات العالمية بما فيها منظمة «أيوسكو»، يُعد عنصراً مشجعاً للمستثمر المحلي والأجنبي عند اتخاذ قرار الاستثمار، وأن المعايير والمبادئ المقترحة تُعد مُخصَّصة لمؤسسات التمويل الإسلامي نظراً للطبيعة النوعية لهذا القطاع.

كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل الوفاء بالمدة المحددة من قِبَل وزارة المالية لإصدار القرار اللازم بشأن تحديث إجراءات الإفصاح الضريبي المشترك من قبل الجهات الرقابية.

استيفاء الإصدارات الإسلامية للمتطلبات العالمية عنصر مشجع للمستثمر.

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