«طيران الإمارات» تضيف 4 وجهات جديدة بينها القاهرة وتونس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أنها ستستأنف تقديم خدمات الركاب إلى كل من القاهرة وتونس (1 يوليو) وغلاسكو (15 يوليو) والمالديف (16 يوليو).

وبذلك يرتفع عدد المحطات التي ستغطيها الناقلة بخدمات الركاب خلال يوليو المقبل إلى 52 مدينة، موفرة مزيداً من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم عبر دبي، بين الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء. وأفادت «طيران الإمارات» في بيان بأنه يمكن الحجز للسفر عبر الإنترنت على الموقع: (www.emirates.com) أو عن طريق وكلاء السفر، موضحة أنه في ما يتعلق بالرحلات إلى تونس، سيقتصر السفر من دولة الإمارات على المواطنين التونسيين، كما يسمح للركاب من دول أخرى معينة بالسفر عبر دبي إلى تونس مع أو من دون قيود، بينما الرحلات من تونس إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات «طيران الإمارات»، فهي متاحة أمام العملاء الذين يلبون شروط الدخول إلى دولة وجهتهم النهائية.

وأشارت الناقلة إلى أن عملاءها سيتمكنون الآن من السفر إلى دبي عقب الإعلان أخيراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من السابع من يوليو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news