"طيران الإمارات" و"فلاي دبي" تستأنفان رحلات الركاب إلى 76 محطة منها 7 وجهات عربية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت البيانات الصادرة عن شركة "طيران الإمارات"، و"فلاي دبي"، ارتفاعاً متواصلاً في عدد الوجهات ضمن شبكة الناقلتين حول العالم وذلك، مع تطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

وبلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركتين، كل على حدا، إلى 76 وجهة، منها 52 محطة لـ"طيران الإمارات"، و24 لـ"فلاي دبي"، أما بالنسبة للمحطات إلى الوجهات العربية فقد وصلت إلى 7 مدن للناقلتين معاً، وهي البحرين، القاهرة، تونس، بيروت، الخرطوم، عمّان، الإسكندرية.

وقالت شركة "طيران الإمارات"، إنها تشغل حالياً وستوفر خدمات ركاب منتظمة إلى 52 محطة ضمن شبكة وجهاتها في شهر يوليو المقبل، منها 6 وجهات عربية وهي، البحرين، القاهرة (1 يوليو)، تونس (1 يوليو)، بيروت (1 يوليو)، الخرطوم (3 يوليو)، عمّان (5 يوليو).

وذكرت الناقلة إنها توفر مزيداً من الخيارات أمام متعامليها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين، وسيتمكن متعاملي الشركة الآن من السفر إلى دبي بعد الإعلان أخيراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو.

بدورها، أعلنت فلاي دبي إنها ستستأنف رحلاتها المنتظمة اعتباراً من 7 يوليو لجميع الوجهات المعلنة، حيث ستكون الحجوزات متاحة على موقعها الشبكي، إلى 24 وجهة، منها 4 محطات عربية وهي الإسكندرية وبيروت وعمان والخرطوم.

وقالت الناقلة إنها ستضيف المزيد من الوجهات والرحلات خلال الفترة القريبة المقبلة، وتوقعت الشركة ارتفاع عدد وجهات الركاب إلى 66 محطة عالمية خلال فصل الصيف.

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