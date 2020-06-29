طيران الإمارات تضيف القاهرة وتونس والمالديف وغلاسكو إلى وجهات الركاب

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

تواصل طيران الإمارات توسيع خيارات السفر المتاحة أمام عملائها. فقد أعلنت اليوم أنها سوف تستأنف تقديم خدمات الركاب إلى كل من القاهرة وتونس (1 يوليو) والمالديف وغلاسكو (15 يوليو).

وبذلك يرتفع عدد المحطات التي ستغطيها طيران الإمارات بخدمات ركاب في يوليو إلى 52 مدينة، موفرةً مزيداً من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين، مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء.

وذكرت الناقلة في بيان صحافي اليوم، أنه يمكن الحجز للسفر عبر الإنترنت على www.emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر. وفيما يتعلق برحلات طيران الإمارات إلى تونس، فسوف يقتصر السفر من دولة الإمارات العربية المتحدة على المواطنين التونسيين والذين يحملون أذون إقامة دائمة في تونس. كما يسمح للركاب من دول أخرى معينة بالسفر عبر دبي إلى تونس مع أو بدون قيود. أما الرحلات من تونس إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات طيران الإمارات، فهي متاحة أمام العملاء الذين يلبون شروط الدخول إلى دولة وجهتهم النهائية

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