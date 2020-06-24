"فلاي دبي" تطلق رحلات منتظمة إلى 24 وجهة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت فلاي دبي انها ستستأنف رحلاتها المنتظمة اعتبارا من 7 يوليو حيث ستكون الحجوزات متاحة على موقع flydubai.com ، مبدئيًا إلى 24 وجهة. وستضيف الناقلة المزيد من الوجهات والرحلات خلال فصل الصيف.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: حمد عبيد الله، " تتوفر الرحلات للحجز ابتداءً من اليوم للسفر بدء من 7 يوليو. نحن نخطط مبدئيًا للعمل الى 24 وجهة وسنضيف باستمرار وجهات ورحلات جديدة إلى الشبكة ونتوقع أن ترتفع اعداد الوجهات إلى 66 محطة خلال فصل الصيف. وهذا سيعتمد بالطبع على قدرة الدول على الانفتاح وقبول السفر الدولي ".

واضاف حمد عبيد الله: "عقب الإعلان الأخير ، نرحب بالعودة إلى الخدمة بطريقة آمنة ومدروسة. لقد أعدنا تصميم رحلة مسافرينا المبنية على المعايير العالية الحالية لتقليل مخاطر انتقال وباء كوفيد-19 ويمكننا الآن خدمة مسافرينا وتسهيل لم شملهم مرة أخرى. هذا ، ومع التعليمات الواضحة والمبسطة التي وضعتها السلطات المختصة ، يعني أنه الوقت المثالي للعودة إلى الطيران".

وذكرت الناقلة في بيان صحافي اليوم، إنها ستشغل رحلات الى الوجهات التالية (24)، والتي ستخضع للموافقات الحكومية:

أديس أبابا ، الإسكندرية ، ألماتي، عمان، باكو ، بيروت ، بلغراد ، بوخارست ، دوبروفنيك ،أصفهان ، جوبا، كابول، الخرطوم ،كييف ،كراكوف ، لار، نور سلطان، براغ، سراييفو، شيراز، صوفيا، تبليسي، طهران و يريفان

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