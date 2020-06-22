مساهمو "أملاك" يُقرون استمرار نشاطها

المصدر: مدحت السويفي – دبي

وافق مساهمو شركة املاك للتمويل، على استمرارية الشركة في نشاطها وفقا لمتطلبات المادة 302 من قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد اليوم.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن الجمعية العمومية وافقت كذلك على تعديل النظام الأساسي للشركة من خلال إضافة تعريف الهيئة العليا الشرعية، إلى جانب تعديل المادة رقم 4 لإضافة الالتزام بمعايير وأطر الحوكمة الشرعية التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news