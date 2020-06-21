43.2 ألف منشأة تجارية في دبي مستوفية للتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت اقتصادية دبي أن عدد الجولات التفتيشية التي نفذها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، منذ بدء جائحة «كوفيد-19» وحتى 15 يونيو الجاري، بلغ 45 ألفاً و289 جولة، لافتة إلى أن الجولات وحملات التوعية، أسهمت في تحقيق نسبة التزام تراكمية عالية من قبل الشركات وصلت إلى 95%، إذ بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للتدابير والإجراءات الاحترازية 43 ألفاً و207 منشآت.

وعبر المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، عن شكره وفريق الإدارة والموظفين، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الرسالة التي توجه بها سموه إلى فرق العمل المختلفة في خط الدفاع الأول لمختلف مكونات الإمارة.

وأكد أن القيادة لطالما انتهجت سياسة التحفيز والتشجيع والإلهام، للموظفين والإدارات وفرق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن رسالة «شكراً» من سموه أكدت مرة أخرى أن القيادة تولي فرق العمل المختلفة في الإمارة، كل الاهتمام والتقدير على ما تبذله من جهود في مختلف الظروف والأوقات.

كما أثنى القمزي على جهود فرق العمل في اقتصادية دبي، مشيراً إلى أن الإنجازات المحققة والجهود المبذولة منذ تفشي فيروس «كوفيد-19» تثبت حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدائرة ومؤسساتها، في سبيل حفظ صحة وسلامة المجتمع من جهة، وضمان استدامة واستمرارية الأعمال والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الإمارة من جهة أخرى.

إلى ذلك، أطلقت اقتصادية دبي دليلها التجاري الجديد والشامل: «دليل الالتزام التجاري» على الموقع الإلكتروني consumerrights.ae باللغتين العربية والإنجليزية.

ويعزّز الدليل الدور المنوط بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حماية حقوق الأعمال وحقوق الملكية الفكرية للعلامات والوكالات التجارية، فضلاً عن إسهامه في رفع نسب التزام التجار وتوجيههم نحو الممارسات المثالية، وتعزيز مستوى وعي المنشآت التجارية والمستثمرين بالقوانين.

حملات التوعية حققت نسبة التزام وصلت إلى 95%.

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