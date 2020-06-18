خليفة الحمادي يحصل على أعلى الأصوات في انتخابات "الاتحاد العقارية"

المصدر: مدحت السويفي – دبي

علمت "الإمارات اليوم"، أن انتخابات مجلس إدارة شركة "الاتحاد العقارية" أسفرت عن حصول السيد/ خليفة حسن علي صالح الحمادي على أعلى نسبة من أصوات الناخبين في الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت اليوم، المتعلقة بانتخابات مجلس إدارة الشركة، حيث حصل على عدد 451.417 ألف صوت بنسبة 15.7% من الأصوات التي كان لها حق التصويت اليوم في الجمعية العمومية، وهو ما يؤهلها أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة المدرجة في سوق دبي المالي.

ويعلق مساهمو الشركة الآمال على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة في تحقيق إيرادات جيدة للشركة في المستقبل.

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