«دبي للسياحة»: إعادة فتح الحدائق والألعاب المائية أمام الزوار

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تعميماً بخصوص تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي في الإمارة.

ووفقاً للتعميم، فقد تم السماح بإعادة فتح الحدائق المائية والألعاب المائية أمام الزوار، بما في ذلك جميع المتنزهات المائية الملحقة بمرافق المنشآت الفندقية والسياحية.

وتضمن التعميم العديد من اشتراطات السلامة المتعلقة بالتشغيل، فضلاً عن المعايير التي ينبغي الالتزام بها من قبل العاملين والزوار للوقاية وضمان سلامتهم، بما في ذلك تشغيل بعض المرافق بطاقة استيعابية تصل إلى 50%.

اشتراطات صحية

ووجّه التعميم بضرورة اتباع جميع اشتراطات إدارة الصحة والسلامة الصادرة عن بلدية دبي، مثل الفحص الإلزامي لحرارة العاملين في الموقع، وعدم السماح لمن تظهر عليهم أعراض حرارة أعلى من 37.5 بدخول الموقع، بما في ذلك عدم السماح لمن يعانون أمراضاً مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي بدخول الحديقة المائية.

وشدد التعميم على جميع الأشخاص الالتزام بمعايير التباعد بمسافة مترين، وأربعة أمتار بين المجموعات، مع الحفاظ على السعة الاستيعابية في الحديقة بمعدل شخص لكل أربعة أمتار مربعة، مع وضع لافتات الطاقة الاستيعابية عند مدخل المسبح.

خدمات ممنوعة

وبيّن أنه لا يسمح بجميع خدمات الـ«سبا» والـ«ساونا» والـ«جاكوزي»، فضلاً عن التجمعات والفعاليات، وحظر نقل أو استهلاك الأطعمة والمشروبات في منطقة ركوب اللعبة، على أن يقتصر ركوب اللعبة على فرد واحد فقط مسموح به لكل دور، باستثناء العائلة أو المجموعة نفسها، كما شجع التعميم على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

السلامة العامة

ووفقاً للضوابط، يجب تعقيم لوحة التحكم والإرسال، وبوابات الأمان، والسور بعد تناوب كل موظف، وزيادة المدة بين كل دورة لعب، لضمان التعقيم السريع بعد كل استخدام، والتعقيم الشامل مرة واحدة كل ساعة، وارتداء أقنعة الوجه والقفازات لجميع العاملين، الذين هم على اتصال مباشر بالزوار في المطبخ والمطاعم، وجميع مرافق الطعام، مع الالتزام بمعايير التباعد.

واشترط التعميم كذلك التنظيف العميق، وتعقيم جميع المرافق قبل الافتتاح، ومنها أخذ عينات من المياه للتأكد من خلوها من التلوث البكتيري، مع الالتزام بمتطلبات النظافة والتعقيم المتعلقة بسلامة الأنظمة، وتنظيف وتعقيم مكثف لمواقع التلامس والمرافق المشتركة (المقابض الألعاب معدات اللعب، الخزائن، دورات المياه، الكاونترات وجميع الأماكن ذات الصلة).

وشدّد على ضرورة التعقيم بين كل مستخدم، أو كل ساعة، لجميع المعدات والأدوات والمرافق المشتركة، والالتزام بمبادئ التباعد، بمعدل مترين في جميع الأوقات، وفي حال عدم القدرة على الالتزام يتم إبقاء هذه المرافق مغلقة.

كما أشار إلى أهمية توجيه الأشخاص بعدم مشاركة الأدوات التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها، أو التي تلامس الوجه، مثل النظارات الواقية، وسدادات الأنف، وأدوات ومعدات الغطس وأدوات الطعام المختلفة، كما يحظر تقديم أو توفير المناشف، إذ يجب على مرتادي مناطق الألعاب المائية إحضار المناشف الخاصة بهم، مع ضرورة توفير معقمات الأيدي في الأماكن المشتركة والعامة.

ألعاب الأطفال

شدّد تعميم «دبي للسياحة» على عدم السماح بتشغيل لعبة الأطفال الناعمة، وحفرة الكرة، وجدار تسلق الصخور، والـ«تراموبلين»، كما لا يسمح بتشغيل أي عوامل جذب أخرى تقود إلى الازدحام، ولا يمكنها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، أو يصعب تنظيفها أو تطهيرها، كما يجب أن يتم الإشراف على الأطفال من قبل ذويهم في جميع الأوقات.

تشغيل بعض المرافق بطاقة استيعابية تصل إلى 50%.

حظر الأطعمة والمشروبات في منطقة ركوب اللعبة.

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