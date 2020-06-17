«فلاي دبي» تكشف عن برنامج تعقيم شامل لطائراتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت «شركة فلاي دبي» استمرار جهودها المرتبطة بالاستعداد للعودة إلى الخدمة.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تبنت مفهوماً جديداً لرحلات المسافرين، باتباع أفضل الممارسات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة العامة للطيران المدني، وفقاً لمعاييرها العالية الحالية، وأوضحت أن هذه الجهود تشمل برنامجاً واسعاً للتعقيم، عبر جميع نقاط الاتصال طوال مدة رحلة المسافر.

برنامج شامل

ولفتت «فلاي دبي» إلى أنه في الوقت الذي تستعد للعودة إلى الأجواء، فإنه يمكن الاطمئنان إلى النظافة على متن الطائرة، إذ تتبنى الشركة برنامجاً شاملاً لتنظيف وتعقيم طائراتها، كل يوم، بمنتجات تنظيف معتمدة من الشركة المصنعة.

وأكدت أنه يتم تبديل الهواء في المقصورة كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ليكون معقماً عندما يدخل المقصورة، بعد المرور عبر مرشحات هواء الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA)، التي تزيل أكثر من 99.9% من أي جسيمات قد تكون موجودة.

وشددت «فلاي دبي» على أن فريقها من المهندسين المؤهلين وذوي الخبرات العالية، يعملون على مدار الساعة لأداء مهام صيانة الطائرات، وفق جدول موضوع لضمان الحفاظ على الطائرات وفق أعلى مستويات الصلاحية للطيران.

طريقة آمنة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن الخطوات التي اتخذت في جميع أنحاء دولة الإمارات، ستتيح للناقلة العودة إلى الخدمة بطريقة آمنة وقياسية.

وأضاف: «لطالما كانت دبي مركزاً عالمياً للطيران وفقاً لأعلى المعايير الدولية، كما أن الجهود المشتركة من قبل مختلف أطراف الصناعة، على مدى الأشهر القليلة الماضية، ستسمح للركاب بالسفر مرة أخرى في بيئة آمنة».

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