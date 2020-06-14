شروط الحجز على الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإماراتية وفئاتها

المصدر: أزاد عيشو - دبي

تسيّر شركات الطيران الإماراتية حالياً رحلاتها الجوية لخدمات الركاب إلى العشرات من الوجهات حول العالم، وذلك بموجب الموافقات والشروط التي حددتها التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وتنقسم الرحلات التي تشغلها الناقلات إلى 3 فئات وفقاً للغرض منها، فهناك رحلات العبور "الترانزيت"، وتمكّن المتعاملين الحجز للسفر بسهولة ومواصلة رحلاتهم عبر مطارات الدولة "دبي، أبوظبي، الشارقة"، بين وجهات في مختلف مناطق وقارات العالم، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة، ولذلك ينبغي التحقق من هذه المتطلبات قبل إجراء الحجز.

وإلى جانب رحلات "العبور"، تسيّر الناقلات الوطنية رحلات "خاصة" لتمكين المقيمين والزوار الموجودين حالياً في دولة الإمارات من العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويحق للذين يقيمون في الوجهات التي تحددها كل ناقلة ضمن شبكتها، وكذلك أفراد أسر مواطني هذه الدول، حجز هذه الرحلات عبر مواقع الناقلات الجوية مباشرة.

وهناك أيضاً الرحلات الجوية التي تخصصها الناقلات الوطنية لعودة المقيمين من الخارج إلى دولة الإمارات، وبالنسبة للراغبين بحجز هذه الرحلات فعليهم التأكد من حصولهم على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قبل إجراء الحجز، هذا وتظل قيود الدخول سارية عند الوصول وتشمل، فحص صحي إلزامي مع الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوماً.

يشار إلى أن القيود المطبقة على الرحلات والسفر والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد لا تزال سارية المفعول في الكثير من البلدان والوجهات حول العالم، ولن يتم قبول المسافرين على الرحلات إلا إذا امتثلوا إلى متطلبات الأهلية ومعايير الدخول إلى بلدان الوجهة.

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