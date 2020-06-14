«الاتحاد للطيران» تشغّل رحلة إنسانية إلى كوستاريكا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شّغلت «شركة الاتحاد للطيران»، أول من أمس، رحلة لها من أبوظبي إلى سان خوسيه عاصمة كوستاريكا. وأفادت الشركة، في بيان لها، بأنها نقلت خلال تلك الرحلة مواطنين من كوستاريكا عائدين إلى بلادهم من دولة الإمارات، ومساعدات إنسانية مقدّمة من حكومة أبوظبي لمساعدة كوستاريكا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما حملت الرحلة مواطنين من الدومينيكان، إذ حطّت الناقلة في سانتو دومينغو، قبل متابعة مسيرتها إلى كوستاريكا.

ولفت البيان إلى أنه، إثر تعليق جميع الرحلات المجدولة للمسافرين من دولة الإمارات وإليها في 24 مارس الماضي، شغّلت «الاتحاد للطيران» رحلات إنسانية خاصة إلى 34 مدينة غير موجودة على شبكة الوجهات العالمية، التي تشّغل إليها الشركة رحلات مسافرين وشحن، كما شغّلت رحلات خاصة لنقل المساعدات الطبية والإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

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