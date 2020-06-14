«دبي للذهب والسلع» تدخل قائمة المنصات التي تلبي متطلبات «شفافية ما بعد التداول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن حصولها على تقييم إيجابي من الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية، وهي الجهة المنظمة لأسواق الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، إذ أدرجتها ضمن قائمة منصات التداول الأجنبية التي تلبي متطلبات شفافية ما بعد التداول، وفق قانون توجهات وتشريعات الأسواق المالية الأوروبية التي تعرف اختصاراً باسمَي «ميفد 2» و«ميفر».

وأكدت بورصة دبي للذهب والسلع في بيان لها، أمس، نجاحها في تلبية جميع معايير الشفافية المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، التي تقيّم مستوى شفافية منصات التداول الأجنبية وفق معايير «ميفد 2» و«ميفر»، بما في ذلك اشتراط وجود نظام يضمن شفافية ما بعد التداول، ونشر معلومات الصفقات في أسرع وقت ممكن بعد تنفيذها.

وأوضحت أنه بعد استيفاء هذه المعايير، لن يتم اعتبار العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع صفقات خارج البورصة OTC، كما لن تضطر الشركات، التي تتداول هذه العقود في بورصة دبي للذهب والسلع، إلى نشر تفاصيل كل صفقة تقوم بها على حدة وتحمّل التكاليف المرتبطة بذلك.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل: «تعد معايير (ميفد 2) و(ميفر) من التشريعات المهمة التي تعزز مستوى الشفافية في امتداد الأسواق المالية، ونحن سعداء للغاية بنجاحنا في تلبية المعايير عالية المستوى المنصوص عليها في لوائح الهيئة الأوروبية».

وأكد أن هذا التقييم إنجاز مهم للغاية لبورصة دبي للذهب والسلع ولدولة الإمارات ككل، ويؤكد التزامنا المستمر بالعمل على تلبية المعايير والتشريعات الدولية المعتمدة.

وعبر عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز من إقبال المستثمرين الأوروبيين على بورصة دبي للذهب والسلع، وستمنح البورصة الأسس اللازمة للتعاون مع المؤسسات في جميع أنحاء القارة الأوروبية.

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