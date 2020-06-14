«الأوراق المالية» تطلق نسخة مطوّرة من منصتها الرقمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع نسخة جديدة من تطبيقها الذكي (SCA UAE)، متضمنة العديد من المزايا والخصائص المطورة، مواكبةً للمستحدثات الرقمية في مجال التطبيقات الذكية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات، الهادفة إلى تحويل كل المعاملات الحكومية إلى معاملات رقمية.

ويتيح التطبيق، الذي يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، للمستخدمين الاطلاع على البيانات والمعلومات الصادرة عن الهيئة من تشريعات وتعاميم وضوابط وإجراءات وأخبار، فضلاً عن الاطلاع على قوائم الشركات المرخصة من قبل الهيئة، والشركات المساهمة العامة، كما يمكن للمستخدمين التعرف إلى الفعاليات والأحداث التي تنظمها الهيئة أولاً بأول، عن طريق خاصية تلقي الإشعارات والإعلانات.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد الزعابي، إن التجربة التي نمر بها، حالياً، في مواجهة جائحة «كورونا» أثبتت أهمية الاستثمار الأمثل في التطبيقات الذكية، التي تم الاعتماد عليها بشكل كامل، أخيراً، كإجراء احترازي، لتلقي كل الخدمات والمنتجات الحكومية، بما أسهم في ضمان استمرارية الأعمال بجودة وكفاءة ومرونة عالية.

وأضاف: «يرتبط التطبيق المحدث بنظام المستجيب الآلي الذي تم تطويره باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتيح للمتعاملين إرسال الاستفسارات العامة وكذلك الاستفسارات عن التشريعات، ليوفر النظام تالياً الإجابات تلقائياً من واقع قاعدة بيانات التشريعات الخاصة بالهيئة».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، محمد خليفة الحضري، إن إطلاق المنصة الرقمية بحلتها الجديدة يترجم جهود الهيئة الرامية إلى دفع عجلة التحول الذكي، من خلال التحسين والتطوير المستمر لخدماتها وتبسيط إجراءاتها، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز تبني المتعاملين لأسلوب حياة أذكى وأكثر مرونة، ما ينعكس إيجاباً على قطاع الأوراق المالية بالدولة ويعزز تنافسيته.

التطبيق يدعم اللغتين العربية والإنجليزية.

الاطلاع على قوائم الشركات المرخصة من قبل «الهيئة».

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