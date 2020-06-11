223 مليون درهم مبيعات "نخيل" من الفلل السكنية في ثلاثة أشهر

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

شهدت شركة "نخيل" للتطوير العقاري ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الفلل السكنية من قبل المشترين الذين يبحثون عن وحدات عقارية بمساحات واسعة للتأقلم مع "نمط الحياة الجديد" حيث حققت مبيعات بقيمة 223 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الماضية.

وسجلت الفلل الجاهزة للسكن والمخصصة للعائلات طلباً متنامياً في منطقة "ند الشبا" التي تعتبر واحدة من بين أكثر المناطق المرغوبة للسكن من قبل المواطنين حيث باعت "نخيل" 70 فيلا بقيمة 170 مليون درهم منذ شهر مارس الماضي.

كما سجلت الفلل الجاهزة للسكن في "الفرجان" طلباً متنامياً أيضاً مع مبيعات بقيمة 53 مليون درهم عبر 20 فيلا وذلك في نفس الفترة. حيث تم بيع نحو 70 في المائة من الفلل التي طرحت في "ند الشبا" و95 في المائة من الفلل التي يزيد عددها عن 400 فيلا في المرحلة التي تم الانتهاء منها مؤخراً في "الفرجان".

وقال عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل" إن المبيعات القوية - التي تم تحقيقها بالرغم من الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 – تأتي لتسلط الضوء على ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري بدبي ومشاريع "نخيل"..معتبراً أن تنامي عدد المستخدمين النهائيين ضمن قاعدة عملائهم يدل على اهتمام المشترين بالاستثمار بعيد المدى في سوق العقارات.

وأشار الى أن العمل والتعليم عن بعد والقيود السابقة على الحركة أدى إلى أن يقضي معظم الأشخاص وقتهم في المنزل - حيث أعاد الكثيرون منهم التفكير في ترتيبات معيشتهم وأدركوا احتياجاتهم إلى مساحات أكبر للعمل والترفيه. كما أدت العروض التنافسية إلى جانب أداة التسويق والمبيعات الافتراضية الجديدة الخاصة بالشركة إلى طلب قوي على الفلل المخصصة للعائلات.

وباعتبارها واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن بدبي لدى المواطنين تحظى "ند الشبا" بشعبية لدى الجيل الجديد من المواطنين الذين يرغبون بالعيش في نفس المنطقة التي يعيش فيها أقاربهم. وفي الجهة الأخرى من الإمارة تعتبر "الفرجان" من بين أكثر مجتمعات "نخيل" الأسرع نمواً وذلك نظراً لموقعها المتميز الذي يوفر سهولة الوصول إلى أبوظبي والعين ومختلف المناطق الأخرى بدبي كما أنها تحظى بشعبية كبيرة واهتمام من المستثمرين بمختلف جنسياتهم.

واستمرت "نخيل" في عمليات البيع خلال الوباء باستخدام أداة التسويق والمبيعات الافتراضية والتي يمكن للمشترين من خلالها مقابلة فريق المبيعات والقيام بجولة افتراضية بزاوية 360 درجة وحجز الوحدات ودفع الدفعات الأولية - بكل راحة وسهولة من خلال هواتفهم المتحركة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

كما تتوفر الآن الاجتماعات الشخصية المتعلقة بالمبيعات وجولات المعاينة في الموقع، وذلك مع مراعاة جميع توجيهات الصحة والسلامة.

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