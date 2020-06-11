«فلاي دبي» تسيّر رحلات إلى القاهرة والإسكندرية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أضافت شركة «فلاي دبي» وجهتين جديدتين إلى قائمة الرحلات الخاصة التي تشغلها الناقلة في إطار مساعدة المقيمين والزوار من بعض البلدان، والموجودين حالياً في دولة الإمارات، للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

وبحسب بيانات اطلعت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، فإن الناقلة فتحت باب الحجوزات إلى كلّ من القاهرة والإسكندرية.

كما أنه وفقاً لوثيقة مرسلة لوكالات السفر اطلعت الصحيفة على نسخة منها أيضاً، فإن «فلاي دبي» ستشغل ست رحلات إلى مطار الاسكندرية الدولي في الفترة بين 12 و14 يونيو الجاري، بمعدل رحلتين يومياً، حيث سيتم تشغيل جميع الرحلات من المبنى (رقم 2) في مطار دبي الدولي، فيما ستشغل الناقلة رحلة يومية إلى مطار القاهرة خلال الفترة ذاتها.

وستبدأ أسعار الرحلات من 1800 درهم، تشمل 30 كيلوغراماً من أمتعة تسجيل الوصول.

ووصل مجموع الدول التي تغطيها الناقلة في شبكتها إلى 12 دولة، إذ إنه إلى جانب مصر فإن الرحلات متاحة أيضاً إلى باكستان، الهند، إيران، أوكرانيا، بلغاريا، بنغلاديش، جورجيا، رومانيا، صربيا، فنلندا، وقيرغيزستان.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات هي للعودة إلى الوطن فقط، حيث ستنقل مواطني الدول المذكورة الذين يقيمون في الدولة أو يزورونها حالياً، مشيرة إلى أن جميع رحلات الاتجاه الواحد المغادرة من دبي تتوافر على الدرجة السياحية.

وأضافت أن جميع الرحلات التي ستنطلق من المبنى (رقم 2)، تخضع للموافقات الحكومية، ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على تلك الموافقات.

وشددت «فلاي دبي» على أنه يجب على المسافرين الذين ينجزون إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن، إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (مع قفازات وكمامات إضافية)، وارتداؤها طوال مدة الرحلة، لافتة إلى أن حقائب اليد ستقتصر على الأغراض الشخصية فقط. كما سيخضع المسافرون للفحص الحراري في المطار، مع تأكيد أنهم لا يعانون أيّ أعراض قبل السماح لهم بالسفر.

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