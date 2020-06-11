شراكة بين «غرفة دبي» و«أمازون» لتعزيز التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة إلكترونية، بالتعاون مع شركة «أمازون»، لتعزيز وجودها الإلكتروني لأعضاء الغرفة، ومساعدة الشركات على تأسيس حضور إلكتروني فاعل، خلال هذه الفترة الحالية المليئة بتحديات فيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى الشراكة بين «غرفة دبي» و«أمازون»، لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في التجارة الإلكترونية وأفادت الغرفة في بيان، أمس، بأن 330 شركة تمثل قطاعات رئيسة، أبرزها التجزئة وتجارة الإلكترونيات، وقطاع المأكولات والمشروبات، حضرت الورشة الافتراضية.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن أزمة انتشار فيروس «كوفيد-19»، أحدثت تغيرات ملموسة في عادات المستهلكين، ما أوجد حاجة إلى ضرورة تفعيل الشركات لمنصاتها الإلكترونية، وتغيير نماذج عملها وعملياتها التشغيلية لتواكب التغيرات الاستهلاكية.

وأضاف أن إمارة دبي أظهرت أنها مستعدة للمستقبل خلال الأزمة الحالية، حيث نجحت بفضل بنيتها اللوجستية المتطورة، ونسبة الاستخدام العالية للإنترنت، واهتمام المواطنين والمقيمين فيها بالتكنولوجيا، في ترسيخ التحول الذكي وتحويله إلى نهج ناجح.

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