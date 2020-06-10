تزويد ميناء جبل علي بمركبات ذاتية القيادة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت شركة موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، اتفاقية تعاون مع شركة «ديجي ورلد»، مزود حلول تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي و«الروبوتات»، لتزويد ميناء جبل علي بأسطول من المركبات الثقيلة المزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية، والتي تستخدم في نقل وتحميل الحاويات داخل الميناء، متضمنة جميع عمليات الأتمتة، وتطوير حلول الاتصالات والتكاملات التقنية المطلوبة للبنية التحتية الحالية للميناء.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ينص العقد الموقع بين الطرفين على أن تدمج «ديجي ورلد» تقنيات المركبات ذاتية القيادة في الأسطول الحالي على مراحل متعددة، بهدف زيادة ورفع الكفاءة والإنتاجية للميناء، وتقليل حجم الأسطول المستخدم حالياً بصورة عامة.

وقال المدير التنفيذي ومدير عام «موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات»، محمد المعلم: «نعمل في (موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات) على توظيف التقنيات المتطورة، بما فيها (الروبوتات) والأتمتة، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وتقنيات الواقع الافتراضي، والأمن الإلكتروني لتعزيز قدراتنا والحفاظ على كفاءتنا».

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ديجي ورلد»، بلال الزعبي: «نحن فخورون بالثقة التي منحت لنا من قبل (موانئ دبي العالمية)، باعتبارها واحداً من أبرز مشغلي الموانئ العالمية، وداعمي التجارة الذكية عالمياً، للعمل تحت مظلتهم».

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