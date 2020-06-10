مستهلكون يطالبون بآليات أكثر فاعلية لمنع «تكدّس» المتسوقين

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

طالب مستهلكون بتطبيق آليات أكثر فاعلية لمنع تكدّس أو تجمع المتسوقين بمنافذ البيع، في إطار التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، مقترحين استخدام أنظمة تقنية مثل العدادات الرقمية التي تحتسب عدد المتسوقين.

بدورهم، أكد مسؤولو منافذ بيع و«تعاونيات» استخدام وسائل متعددة، لضمان عدم تكدس المتسوقين، من أبرزها تشجيع المستهلكين على التسوق من السيارة، وإغلاق جزء من مواقف السيارات، مع توفير عدد معين من عربات التسوق، فضلاً عن وضع كاميرات ذكية ترصد عدد المتسوقين.

شكاوى متسوقين

وتفصيلاً، قال المستهلك تامر ناجي إنه من المفترض أن تتبع منافذ البيع آليات أكثر فاعلية لمنع التكدس بين المتسوقين، والذي يحدث أحياناً على صناديق الدفع.وطالب بأن تتبع منافذ البيع أنظمة تقنية، مثل العدادات الرقمية التي تحتسب عدد المتسوقين، وبما يحدد العدد الذي يفترض أن يوجد، حسب مساحة كل منفذ بيع.

بدوره، قال المستهلك أحمد إسماعيل إن معظم المنافذ لا تتبع آليات دقيقة في احتساب عدد المتسوقين داخل المنافذ، وتلجأ إلى تقديرات نظرية عبر موظفي الأمن عند المداخل، ما يتسبب في حدوث تكدس للمتسوقين.

وأشار إلى آليات فعالة وسهلة لمعرفة عدد المتسوقين، مثل منح رقم لكل متسوق عند الدخول وتسليمه عند الخروج، أو وضع عداد رقمي عند بوابات منفذ البيع.

في السياق نفسه، دعا المستهلك محمد عبدالله منافذ البيع إلى تطبيق مبادرات مبتكرة لمنع التكدس، سواء داخل أقسام منفذ البيع، أو عند صناديق المحاسبة.

واتفق المستهلك سامح عبدالمنعم مع الرأي القائل بأنه لا يوجد ما يمنع من استخدام آليات أكثر فاعلية في احتساب عدد المتسوقين ومواجهة التكدس، مثل وضع عداد رقمي عند المداخل، أو أجهزة عدّ يدوية مع موظفي الأمن.

خطط مواجهة

إلى ذلك، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، سهيل البستكي، إن «التعاونية» كانت تتابع المتسوقين من خلال المشرفين وموظفي الأمن، لكنها اتجهت، أخيراً، إلى مبادرات مبتكرة لمواجهة التكدس، منها مبادرة التسوق من السيارة المتاحة في فرع «الاتحاد مول» حالياً، وإغلاق جزء من مواقف السيارات، وإتاحة عدد معين من عربات التسوق، بما يتماشى مع نسب الإشغال الآمنة وفقاً لمساحات كل منفذ، إضافة إلى زيادة قنوات التوصيل للمنصة الإلكترونية عبر شركات مختلفة، مع نشر الوعي لشراء المستلزمات شهرياً، بدلاً من التسوق الأسبوعي.

وأضاف أن الفروع الصغيرة لـ«تعاونية الاتحاد» مثل فرع منطقة السطوة، توجه موظفي الأمن بمنع دخول متسوقين، يزيدون على السعة الاستيعابية الآمنة في منفذ البيع.

تسوق مسبق

في السياق نفسه، قال مدير الإمداد وترويج البضائع في «تعاونية الشارقة»، راشد بن هويدن، إن «التعاونية» تتابع المتسوقين عبر مشرفي الفروع، كما أطلقت مبادرات عبر تطبيق «واتس أب» تتيح للمتسوقين طلب مستلزماتهم، قبل زيارة الفرع، ثم تحديد موعد الوصول، والحصول على طلبياتهم في مواقف السيارات.

وكشف أن «تعاونية الشارقة» أطلقت مبادرة «قيد التطوير»، حالياً، تتمثل في وضع عدد معين من عربات التسوق بما يتناسب وعدد المتسوقين المستهدف، ومنع الدخول عند نفاد تلك العربات.

ورأى أن فكرة العدادات الرقمية من الأفكار التي يمكن دراسة مدى جدواها مستقبلاً.

كاميرات ذكية

أشار المتحدث الرسمي لمراكز «مجموعة أسواق»، عبدالحميد الخشابي، إلى إطلاق مبادرات تقنية مبتكرة، خلال الفترة الماضية، لمواجهة تكدس المتسوقين، والحفاظ على نسب الإشغال الآمنة، وذلك من خلال تجربة الكاميرات الذكية في فرعين لها، لاحتساب عدد المتسوقين، لافتاً إلى تطبيق تلك التقنية في فرعين آخرين، خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه تم العمل بتلك التقنية، إضافة إلى التقديرات الفردية لموظفي الأمن، ومشرفي الفروع لعدد المتسوقين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news