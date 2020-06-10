«بوينغ» تقيّم أنظمة تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وطلاء مضاداً للميكروبات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أطلقت شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات مبادرة السفر الآمن، لتطوير مجموعة حلول جديدة، تساعد في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر الجوي وسط انتشار وباء «كورونا» عالمياً، إلى جانب التوعية بالإجراءات الصحية المتبعة حالياً.

وأفادت، خلال مؤتمر صحافي نظمته عن بُعْد أمس، بأنها تقيّم وتجري الأبحاث على تقنيات جديدة من شأنها تعزيز معايير السلامة، موضحة أن ذلك يشمل أنظمة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، والطلاء المضاد للميكروبات.

وقال مدير تسويق المنتجات في وحدة الطائرات التجارية بشركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات، جيم هاس، إن قطاع النقل الجوي الدولي قد يحتاج إلى سنوات عدة لكي يتعافى تماماً، ويصل مستويات ما قبل انتشار فيروس «كوفيد-19»، لافتاً إلى أن السفر الداخلي أظهر علامات انتعاش في بعض الأسواق، لاسيما في الدول الآسيوية.

وأضاف هاس، في مؤتمر صحافي عقد عن بعد أمس، أن قطاع السفر لمسافات قصيرة سيتعافى أولاً، فيما سيشهد السفر الداخلي المزيد من الطلب قبل السفر الدولي، نظراً لوجود قيود محدودة على الأول.

وألقى هاس الضوء على مبادرة السفر الآمن للحد من مخاطر السفر الجوي، في ظل تفشي وباء «كورونا»، لافتاً إلى أن الشركة ستعمل مع شركات الطيران والهيئات التنظيمية وخبراء الأمراض السارية والمعدية، لوضع توصيات خاصة بمعايير السلامة.

واستبعد هاس الحاجة إلى التباعد الجسدي على الطائرات، خصوصاً إذا تم اعتماد معايير وطبقات متعددة من الحماية في كل رحلة لتقليل مخاطر انتقال الفيروس على متن الطائرة، بما في ذلك ضمان عدم صعود المرضى، وتطهير المقصورة تماماً قبل دخول الركاب، واستخدام التقنيات للتخفيف من انتقال الفيروسات المحمولة جواً داخل الطائرة.

وبين أن المبادرة تركز، أيضاً، على تحديد مواد التطهير والتعقيم التي يمكن استخدامها في المقصورة وقمرة القيادة، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة في تقييم وإجراء الأبحاث على تقنيات جديدة من شأنها تعزيز معايير السلامة، ويشمل ذلك أنظمة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، والطلاء المضاد للميكروبات على الأسطح كثيرة الاستخدام.

وأشار إلى الإجراءات والتدابير التي تعزز معايير السفر الآمن، منها التنظيف والتعقيم وقياس درجات الحرارة، واستخدام أقنعة الوجه.

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