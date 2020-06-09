طيران الإمارات تضيف مدينة جديدة إلى قائمة رحلاتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقت طيران الإمارات الموافقات اللازمة لنقل ركاب على رحلاتها الى العاصمة الأفغانية كابول اعتباراً من 25 يونيو الجاري، وبذلك يرتفع عدد الوجهات المتاحة أمام المسافرين إلى 30 مدينة.

وبالإضافة إلى كابول، يتوفر الآن عبر الموقع الشبكي لطيران الإمارات emirates.com وعن طريق وكلاء السفر إمكانية الحجز للسفر بين دبي والوجهات التالية: البحرين، لندن هيثرو، مانشستر، فراكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، شيكاغو، تورنتو، سيول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونج كونج، بيرث، بريسبن سيدني، ملبورن ومانيلا.

وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

كما بدأت طيران الإمارات اعتباراً من 8 يونيو أيضاً توفير رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام أباد للمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

وتذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها. ويمكن لحاملي الإقامات الراغبين العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الاطلاع على المتطلبات من خلال الموقع https://www.emirates.com/ae/arabic/help/flying-you-home/





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