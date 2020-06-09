«تعاونية الاتحاد» تعتمد 14.6 مليون درهم لدعم الموردين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «تعاونية الاتحاد» الاستهلاكية عن اعتمادها موازنة بمقدار 14 مليوناً و682 ألف درهم، لدعم موردي السلع والمنتجات لفروعها.

وأفادت في بيان أمس، بأن خطوتها تأتي ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لها، والإسهام في تسريع عجلة تعافي القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات عموماً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إنه من منطلق الحس الوطني والاسهام جنباً إلى جنب مع الحكومة في دعم عجلة الاقتصاد، فقد أطلقت «تعاونية الاتحاد» مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني، لضمان استمرارية الأعمال، والمساهمة في تخفيف الأضرار السلبية الناجمة عن جائحة «كورونا».

ولفت إلى أن «التعاونية» خصصت سابقاً منذ بداية الجائحة مبلغاً أولياً بمقدار 17 مليون درهم، لدعم الإجراءات والمبادرات الوقائية والجهات الحكومية لمواجهة الجائحة، ليتجاوز إجمالي الدعم المخصص 31 مليون درهم.

وأضاف: «تعمل التعاونية ككيان اقتصادي وطني يغلب مصالح الوطن على المصالح والأهداف المادية»، لافتاً إلى أن الحُزَم والمبادرات التحفيزية المقدمة للجهات الحكومية وموردي التعاونية تأتي من منطلق مفهوم العمل الجماعي، ومفهوم النهضة الاقتصادية الجماعية.

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