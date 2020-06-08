"العربية للطيران" تعلن عن تسيير رحلات عودة إلى مصر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "العربية للطيران"، اليوم، عن تسيير رحلات عودة جديدة من الشارقة إلى مصر، وذلك لنقل المواطنين المصريين إلى وطنهم.



وأوضحت الشركة في بيان، أن رحلات العودة الخاصة ستقلع من مطار الشارقة الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب في الإسكندرية بين 11 و 16 يونيو الجاري، مشيرة إلى أنه يمكن حجز الرحلات عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم: (5580000 06) أو مع وكيل السفر المعني.

وأكدت "العربية للطيران" التزامها بدعم طلبات تسيير الرحلات الخاصة الإضافية، لافتة إلى أنها تواصل التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.



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