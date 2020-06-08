«الإمارات دبي الوطني» و«فيزا» يمدّدان شراكتهما لـ 5 أعوام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «فيزا» العالمية، عن تجديد الشراكة بينهما لمدة خمسة أعوام. وستحظى «فيزا» بالحق الحصري لتوفير بطاقات الخصم المباشر التي يقدمها البنك لمتعاملي الخدمات المصرفية الشخصية، والمميزة، والخاصة، والأعمال، إضافة إلى برنامج بطاقة الخصم المباشر الذي توفره منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك.

كما جدّد الطرفان اتفاقيتهما المتعلقة بالبطاقات الائتمانية الحالية التي تشمل: «Visa إنفينيت بريفيليج»، و«Visa إنفينيت»، و«Visa سيغنتشر».

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، مروان هادي، إن «تجديد الشراكة مع (فيزا) يتيح للبنك مواصلة تقديم مجموعة مبتكرة من منتجات المدفوعات».

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