«فلاي دبي» تفتح باب رحلات العودة إلى 11 دولة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت شركة «فلاي دبي» أنها تعمل على مدار الساعة، لمساعدة المتعاملين على العودة إلى أوطانهم بأمان، في ضوء قيود السفر التي تفرضها دول مختلفة في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن المقيمين والزوار من بعض البلدان والموجودين حالياً في دولة الإمارات، يمكنهم العودة حالياً إلى بلدانهم الأصلية، في رحلات عودة خاصة.

ووفقاً لبيانات الموقع الشبكي لـ«فلاي دبي»، فإن باب الحجوزات أصبح متاحاً للمقيمين والزوار إلى 11 دولة، هي، باكستان، الهند، إيران، أوكرانيا، بلغاريا، بنغلاديش، جورجيا، رومانيا، صربيا، فنلندا، قيرغيزستان، موضحة أنه يحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أُسر مواطني تلك الدول، حجز رحلة عودة إلى الوطن.

وشددت «فلاي دبي» على أنه يجب على المسافرين الذين ينجزون إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن، إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (مع قفازات وكمامات إضافية)، وارتدائها طوال مدة الرحلة، مشيرة إلى أن حقائب اليد ستقتصر على الأغراض الشخصية فقط. كما سيخضع المسافرون للفحص الحراري في المطار، مع تأكيد أنهم لا يعانون أي أعراض قبل السماح لهم بالسفر.

وأكدت «فلاي دبي» أن جميع الرحلات هي للعودة إلى الوطن فقط، وستنقل مواطني الدول المذكورة أعلاه الذين يقيمون في أو يزورون دولة الإمارات حالياً، لافتة إلى أن جميع رحلات الاتجاه الواحد المغادرة من دبي تتوافر على الدرجة السياحية، وسيتم تشغيل جميع الرحلات من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي.

وقالت «فلاي دبي» إن جميع الرحلات تخضع للموافقات الحكومية، ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على تلك الموافقات.

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