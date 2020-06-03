«دبي المالي» يطلق تطبيقاً متكاملاً للخدمات الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن إطلاق تطبيقه المتكامل للخدمات الذكية «DFM Smart Services App»، في خطوة جديدة تعزز ريادته في مجال التحول الرقمي، وذلك في «استراتيجية البورصة الذكية» التي حققت نقلات نوعية في أساليب تقديم الخدمة بقطاع أسواق المال، وأسفرت عن العديد من الخدمات المبتكرة والذكية الموجهة لكل فئات المتعاملين في السوق من مستثمرين وشركات وساطة وشركات مدرجة وغيرهم.

وأوضح السوق، في بيان، أن التطبيق الجديد يجمع مزايا كلٍّ من تطبيق سوق دبي المالي «DFM App»، وتطبيق خدمات سوق دبي المالي «DFM Services App»، مشيراً إلى أنه تم تطويره لتوفير مزايا التطبيقين معاً، علاوة على عدد آخر من المزايا الجديدة من خلال تصميم متطور، بما يتيح للمتعاملين متابعة استثماراتهم وإنجاز معاملاتهم في سوق دبي المالي بسهولة، ومن خلال تطبيق واحد، بفضل مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا التي يشتمل عليها التطبيق.

وتشمل المزايا الجديدة للتطبيق قائمة مركزية لمتابعة التداول، ومؤشرات أسعار الأسهم وتنبيهات بيانات التداول بشكل فوري، وإفصاحات الشركات والتحليل الفني والأساسي.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن التطبيق الجديد يعزز مكانة سوق دبي المالي من حيث المبادرة والابتكار وتبني أحدث التقنيات، وتوفير خدماته من خلال منصات ذكية متعددة، تتناسب مع احتياجات قاعدته الضخمة والمتنوعة من المستثمرين، والتي تتجاوز 845 ألف مستثمر.

وأضاف أن الفاعلية الكبيرة لاستراتيجية «البورصة الذكية» تجلت في أوضح صورها مع توفير جميع الخدمات إلكترونياً، والعمل عن بُعْد.

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