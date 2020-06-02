وزارة الطيران المصرية تطلق رحلات استثنائية جديدة إلى دبي و7 مدن أخرى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم وزارة الطيران المدنى المصرية ، تشغيل رحلات استثنائية جديدة إلى دبي و7 وجهات مختلفة فى دول عربية وأجنبية، وذلك لإعادة المصريين العالقين فى الخارج إلى البلاد، بعد تعليق حركة الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة، أن الرحلات الاستثنائية سيتم تسييرها إلى دبي وبيروت وعمان ومسقط وجدة والرياض وبغداد، وسيدنى، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الأهرام المصرية.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر إطلاق تلك الرحلات خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة إلى أن إدارات الحجر الصحى بالمطارات المصرية تجرى فحصا لجميع الركاب العائدين على متن هذه الرحلات، وذلك قبل تحديد كيفية وأماكن عزلهم صحيا وفقا لتعليمات وزارة الصحة الخاصة بعزل العالقين العائدين من الخارج.

ويذكر أن سلطة الطيران المدنى، أعلنت تعليق الحركة الجوية من وإلى المطارات المصرية، منذ 19 مارس الماضى، باستثناء رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news