«تنمية المشاريع» تطلق حزمة دعم لروّاد الأعمال والشركات الناشئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، سلسلة مبادرات لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دبي، في ظل التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت المؤسسة في بيان أمس، بأن الحوافز وإجراءات الدعم التي يتم طرحها، شملت تأجيل مستحقات الإيجار، وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، فضلاً عن المساعدة عن بُعد في التغلب على التحديات التشغيلية.

أهمية الشركات

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن حزم الدعم تسعى إلى معالجة الاهتمامات الرئيسة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة، مؤكداً أن دبي أبدت التزاماً قوياً بالعمل عن كثب مع الشركات.

وشدّد الجناحي على أن تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المساعدة في الوقت المناسب، يكمّل ويدعم النظام البيئي لريادة الأعمال في دبي، ويعزّز رؤية الإمارة لتكون محوراً عالمياً لهذا القطاع المهم.

تأجيل الإيجارات

وكجزء من حزمة الدعم، يسعى مركز حمدان للإبداع والابتكار (Hi 2) التابع للمؤسسة، إلى طمأنة رواد الأعمال والمبتكرين، من خلال تأجيل تحصيل الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر. ويمكن للمشتركين في خدمات المركز، الاستفادة من هذا التأجيل، من أجل التركيز على تطوير أعمالهم.

كما سيتم طرح تخفيض في الرسوم يصل إلى 20% على باقة «المكتب الخاص»، إحدى باقات العضوية في مركز حمدان للإبداع والابتكار، في ما تواصل مشروعات ريادة الأعمال تلقي الدعم والاستشارات «عن بُعد» من خلال الأنظمة السمعية والبصرية.

قروض تمويلية

كما أعلن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذراع التمويلية للمؤسسة، عن حزمة دعم شاملة، تضم قروضاً لدعم استمرارية الأعمال للمشروعات المستفيدة من الصندوق، إضافة إلى فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لسداد القروض، وتسهيل الحصول على التمويل لمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيقدم الصندوق تمويلاً من دون فوائد لأعضاء المؤسسة، لدعم التزاماتهم المتعلقة بالنفقات التشغيلية، مثل الرواتب والإيجارات، إضافة إلى تقديم استشارات مالية عبر الإنترنت لمشروعات ريادة الأعمال.

برامج تدريبية عن بُعد

تقدّم أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، برامج تدريبية عن بُعد باستخدام أحدث التقنيات لمساعدة روّاد الأعمال على إدارة مشروعاتهم في ضوء التحديات الحالية. وأسهمت بالفعل بإرشاد وتوجيه 1194 رائد أعمال في 18 جلسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news