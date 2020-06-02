«خليفة الصناعية» تدشن أكبر مجمع لخدمة الشاحنات في المنطقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي، تدشين أكبر مجمع متكامل لخدمة الشاحنات في المنطقة بهدف تعزيز الخدمات المتاحة لمتعامليها.

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، قد قام بزيارة للمدينة أخيراً استعرض خلالها تطورات إنجاز هذا المشروع الكبير الذي يحقق قفزة في جودة الخدمات التي توفرها مدينة خليفة الصناعية لسائقي الشاحنات والعاملين فيها.

وتم تدشين المجمع بحضور الرئيس التنفيذي بالإنابة - شركة أدنوك للتوزيع، أحمد الشامسي، والرئيس التنفيذي - مدينة خليفة الصناعية، سمير تشاتورفيدي، وعدد من مسؤولي الشركتين.

ويمتد المجمع على مساحة 87 ألف متر مربع، ما يعادل مساحة قرابة 12 ملعب كرة قدم، وتضم مرافقه محطة أدنوك للتوزيع مخصصة للشاحنات، تُعد الأولى من نوعها، وساحة مواقف مغطاة مخصصة لـ275 مركبة تشمل السيارات والحافلات والشاحنات، بالإضافة إلى مسجد ومركز مجتمعي ومجموعة من المطاعم والمتاجر وخدمات العناية بالمركبات.

وقال رئيس مجموعة المناطق الصناعية بالإنابة، موانئ أبوظبي، عبدالله حميد الهاملي: «ترتكز رؤية مدينة خليفة الصناعية على حفز التنمية الاقتصادية في المنطقة وتحقيق التوازن الاقتصادي والمجتمعي من خلال تقديم خدمات متكاملة بمستوى عالمي تمكن متعامليها من تطوير أعمالهم، في بيئة تتوافر فيها كل الخدمات والمرافق التي تحسن من تجربة العاملين بها والمقيمين في محيطها».

وأضاف: «نثق بأن المجمع المتكامل لخدمة الشاحنات الذي تم تطويره بالتعاون مع أدنوك للتوزيع سيُشكل إضافة مهمة لمنظومة مدينة خليفة الصناعية».

من جهته، قال أحمد الشامسي: «سعداء بالتعاون مع مدينة خليفة الصناعية لتوفير بنى تحتية عالمية المستوى ومرافق تخدم متعاملي المدينة والمقيمين في محيطها، ويُشكل المركز المتكامل لخدمة الشاحنات إنجازاً ضمن مسيرتنا نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات واستدامتها».

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