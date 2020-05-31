«إن آر تي سي فريش» توفر الخضراوات والفواكه على منصة «إنستاشوب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي عن تنسيق التعاون بين مجموعة «إن آر تي سي فريش» ومنصة «إنستاشوب» التجارية الإلكترونية، لتلبية الاقبال المتزايد على شراء الفواكه والخضراوات الطازجة.

ووفقاً لاقتصادية دبي، سيتمكن المستهلكون من خلال هذا التعاون المشترك، من الحصول على مجموعة كبيرة من الخضراوات والفواكه الطازجة عالية الجودة من «إن آر تي سي فريش» على منصة «إنستاشوب» من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل، فيما سيتم الدفع مسبقاً عبر التطبيق لضمان سلامة المتعاملين ومندوبي التوصيل.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر المهيري: «يسعدنا تنسيق هذا التعاون البناء بين (إن آر تي سي فريش) و(إنستاشوب)، والذي ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى توعية مجتمع الأعمال والمستهلكين بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة والأمان لمختلف شرائح المجتمع».

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